banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Musab Turan'dan Sedat Peker'e teşekkür!
Musab Turan'dan Sedat Peker'e teşekkür!
Muharrem İnce Yargıyı göreve çağırdı!
Muharrem İnce Yargıyı göreve çağırdı!
Londra'da 200 bin kişi İsrail'i protesto etti
Londra'da 200 bin kişi İsrail'i protesto etti
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması!
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması!

Fransa’da şampiyon Lille! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik damgası…

Fransa Ligue 1 38. hafta karşılaşmasında Angers'e konuk olan Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçı 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Spor 24.05.2021, 00:10
Fransa’da şampiyon Lille! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik damgası…

Fransa’da son haftaya kalan şampiyonluk yarışında Lille ipi göğüsledi ve tarihindeki 4. Ligue 1 zaferini elde etti. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in bu başarıdaki katkısı ülkemizi gururlandırdı.

Son hafta maçında Angers deplasmanına konuk olan Lille, Jonathan David’in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken 45+1’de Burak Yılmaz penaltıdan skoru 2-0’a getirdi. Ev sahibi Angers 90+2’de Angelo Fulgini’nin attığı gole rağmen 2-1 mağlup oldu. Bu skorla Lille puanını 83 yaptı ve Brest’i 2-0 yenen ancak 82 puanda kalan Paris Saint Germain’i geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olan Lille, 10 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

MİLLİLER DAMGA VURDU

Sezon başında Lille’e transfer olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, ligde oynadığı 27 maçta 15 gol-5 asistlik performansıyla şampiyonluğun bayrak adamlarından biri oldu. Yusuf Yazıcı ise, ligde oynadığı 31 maçta 7 gol-4 asistlik katkı sağladı. Yazıcı ayrıca Avrupa Ligi’ndeki 8 maçta da 7 gol atıp 1 asist yaptı. Milli sağ bek Zeki Çelik ise ligde 28 maçta 3 gol-3 asistle mücadele etti.

Yorumlar (0)
17°
açık