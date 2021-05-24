Fransa’da şampiyon Lille! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik damgası…

Fransa’da son haftaya kalan şampiyonluk yarışında Lille ipi göğüsledi ve tarihindeki 4. Ligue 1 zaferini elde etti. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in bu başarıdaki katkısı ülkemizi gururlandırdı.

Son hafta maçında Angers deplasmanına konuk olan Lille, Jonathan David’in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken 45+1’de Burak Yılmaz penaltıdan skoru 2-0’a getirdi. Ev sahibi Angers 90+2’de Angelo Fulgini’nin attığı gole rağmen 2-1 mağlup oldu. Bu skorla Lille puanını 83 yaptı ve Brest’i 2-0 yenen ancak 82 puanda kalan Paris Saint Germain’i geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olan Lille, 10 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

MİLLİLER DAMGA VURDU

Sezon başında Lille’e transfer olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, ligde oynadığı 27 maçta 15 gol-5 asistlik performansıyla şampiyonluğun bayrak adamlarından biri oldu. Yusuf Yazıcı ise, ligde oynadığı 31 maçta 7 gol-4 asistlik katkı sağladı. Yazıcı ayrıca Avrupa Ligi’ndeki 8 maçta da 7 gol atıp 1 asist yaptı. Milli sağ bek Zeki Çelik ise ligde 28 maçta 3 gol-3 asistle mücadele etti.