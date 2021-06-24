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Fransa son 16’ya lider çıktı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F Grubu’nda Portekiz ile 2-2 berabere kalan Fransa, grupta topladığı 5 puanla liderliğe oturdu ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Spor 24.06.2021, 00:11
Fransa son 16’ya lider çıktı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F Grubu’nda Portekiz ile 2-2 berabere kalan Fransa, grupta topladığı 5 puanla liderliğe oturdu ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Karşılaşma Macaristan Puskas Arena’da oynandı. 27. dakikada kaleci Lloris’in Danilo’ya yaptığı müdahaleyi hakem Lahoz penaltı olarak değerlendirdi. 31. dakikada beyaz noktaya gelen Ronaldo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lloris’in sağından ağlara gitti ve Portekiz bu golle öne geçti.

45. dakikada ceza sahası içinde Mbappe’ye Semedo’nun müdahalesinde hakem Lahoz yeniden penaltı noktasını gösterdi. Benzema’nın 45+2. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Fransa 1-1 yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarının hemen başında dakikalar 48’i gösterirken Benzema rakip fileleri tekrar havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. 58’de Fransız futbolcu Kounde’nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından meşin yuvarlak maçta üçüncü kez penaltı noktasına geldi. Cristiano Ronaldo’nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu. Müsabaka 2-2’lik beraberlikle noktalandı.

Fransa, F grubunu lider tamamlarken, Portekiz ise 4 puanla en iyi üçüncü olarak son 16 turuna çıkmış oldu.
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