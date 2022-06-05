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Fransa Açık’ta zafer Rafael Nadal’ın

Fransa Açık tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, şampiyon oldu. Nadal böylece bu turnuvadaki 14. zaferini elde etti.

Spor 05.06.2022, 19:05
Fransa Açık’ta zafer Rafael Nadal’ın

Fransa Açık tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, şampiyon oldu. Nadal böylece bu turnuvadaki 14. zaferini elde etti.

Fransa Açık (Roland Garros) tek erkek erkekler finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen Nadal, Ruud’u 6-3, 6-3 ve 6-0’lık setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu. İspanyol tenisçi böylece Fransa Açık’ta 14, toplamda 22’nci Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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