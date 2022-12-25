Francesco Farioli: “Takımım 3 puanı hak ettiğini düşünüyorum”

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Konyaspor deplasmanın kolay olmadığını belirterek, üzgün olduğunu fakat bugün gösterdikleri efordan dolayı 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konyaspor’a büyük bir saygısının olduğunu aktaran Francesco Farioli, "Benim için konuşmak çok zor. Konyaspor son 2 sezondur şampiyonluğa oynuyor. Bu sezonda yukarı sıralara oynuyorlar. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü bu statta bunları yapmak kolay değil. Oyuncularımın tutkuları, arzuları ve gol yedikten sonra geri dönme istekleri olduğu sürece biz daha birçok şeyi başarırız. Futbolcularıma eforlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün herkes sahada neler olduğunu, maça etki eden şeyleri gördü. Bunlar en basit tabirle tartışmaya açık diyebilirim. Üzgünüm çünkü sahada daha iyi bir yönetim olsaydı aldığımız 3 puanı konuşabilirdik. Takımımın da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ancak kötü şeyleri unutup iyi şeyleri aklımızda tutacağız. 3 gün sonra oynayacağımız çok önemli bir maçımız var. Her şeyi bir kenara bırakıp Kayserispor maçına hazırlanmaya çalışacağız” diye konuştu.