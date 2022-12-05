Francesco Farioli: “Kesinlikle bu oyun anlayışından geri adım atmayı düşünmüyoruz”

Oyun anlayışlarına güvendiğini belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, “İstatistiklere bakarsak ligde en çok şans bulan ikinci takımız. Bu önemli bir istatistik. Özellikle top kazanma, topa sahip olma, pozisyon bulma gibi bu tarz istatistiklerde en önlerde yer alıyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürüyor. Alanyaspor, bu arada Fenerbahçe ve İtalya Serie A takımlarından Salernitana ile hazırlık maçı yapacak. 7 Aralık Çarşamba günü Kırbıyık Holding Stadında oynanacak maç öncesi Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenmanlarına devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, verilen aranın alışılanın dışında olduğunu ancak sezon öncesi kampta yapılanların aynısını yaptıklarını ifade etti. Oyuncularına bir süre izin verdiğini söyleyen Teknik Direktör Farioli, oyuncularının toparlandığını ve hazırlıklara tekrar başladıklarını söyledi. Hazır olabilmek için adım adım tempoyu arttırdıklarını söyleyen Teknik Direktör Francesco Farioli, “Hem fiziksel hem de mental olarak oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncuları hazırlamak için 5-6 gün yüklenmeye başladık. Onlarda çok iyi geri geldiler. Evlerinde çok iyi çalışmışlar, çok iyi dinlenmişler. Tamamen sıfırlanmış olarak geldiler. Şimdi önemli hazırlık maçlarımız var. Bu hazırlık maçlarıyla hazırlıklarımıza devam etmek istiyoruz” dedi.

“Kesinlikle bu oyun anlayışından geri adım atmayı düşünmüyoruz”

Takım performansı, oyun sistemi ve Alanyaspor’un kırılgan bir takım olduğu yönündeki eleştirilere cevap veren Farioli, oyun anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söyledi. Bu oyun anlayışına güvendiklerini ve daha çok yapmaya çalışacaklarını ifade eden İtalyan teknik adam, istatistiklere göre ligde en çok şans bulan ikinci takım olduklarını söyledi. Kırılgan bir takım olduklarına katılmadığını ve bu kabul etmediğini vurgulayan Teknik Direktör Farioli, “Özellikle top kazanma, topa sahip olma, pozisyon bulma gibi bu tarz istatistiklerde en önlerde yer alıyoruz. Kırılgan lafına gelirsek, ben bu kelimeye çok katılmıyorum. Çünkü istatistikler bize bunu söylemiyor. İstatistiklere baktığımız zaman bizim daha fazla puan kazanmış olmamız gerekiyordu. Gerçeğe baktığımızda biraz daha farklı gözüküyor ama istatistikleri nasıl okuduğumuz çok önemli. Kırılgan lafına asla katılmıyorum ve kabul etmiyorum. Özellikle sert oynama, maçın yoğunluğu ve temposu anlamında Başakşehir’in arkasından ikinci sırada geliyoruz. O yüzden laflarımızı biraz daha dikkatli seçmemiz gerekiyor. Geri adım atmayacağız. Eleştiriler olabilir. Biz bir şeye inanıyoruz, oyuncular inanıyor. Devam edeceğiz. Eleştiriler olabilir, bildiğimiz yoldan şaşmayacağız” ifadelerini kullandı.

Farioli’nin Dünya Kupası favorisi İspanya

İtalya ve Türkiye’nin Dünya Kupası’nda olmadığı için üzgün olduğunu ifade eden Farioli, iki takımın da Dünya Kupası’nda olması halinde duygusal olarak destekleyeceği için iki takım olacağını söyledi. Türkiye’nin ve İtalya’nın oyun ve sistem olarak bazı şeyleri gözden geçirmesi için fırsat olduğunu belirten Farioli, “Oyun olarak, sistem olarak bir şeyleri gözden geçirmeleri gerekiyor. Famara’nın gol atması, süre bulması biz mutlu ediyor, gurur veriyor. Dünya Kupası’nda özel olarak takip ettiğim bir takım yok. Daha çok bir hoca olarak analiz ederek izlemeye çalışıyorum. Kesin olarak bir favorimi söylemek gerekirse İspanya diyebilirim. Çünkü oyuna yaklaşımlarını çok beğeniyorum” şeklinde konuştu.