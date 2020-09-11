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Fotoğrafın tribünde takımın sahada

1998 yılından bu yana kesintisiz olarak Pınar Karşıyaka Basketbol Takımının Ana Sponsorluğunu gerçekleştiren Pınar, @pinarlayasam Instagram hesabından gerçekleştirdiği yarışma ile Pınar Karşıyaka taraftarlarını pandemi süresince seyircisiz oynanacak müsabakalarda Pınar Karşıyaka’yı desteklemeye çağırıyor.

Spor 11.09.2020, 13:51
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Fotoğrafın tribünde takımın sahada

1998 yılından bu yana kesintisiz olarak Pınar Karşıyaka Basketbol Takımının Ana Sponsorluğunu gerçekleştiren Pınar, @pinarlayasam Instagram hesabından gerçekleştirdiği yarışma ile Pınar Karşıyaka taraftarlarını pandemi süresince seyircisiz oynanacak müsabakalarda Pınar Karşıyaka’yı desteklemeye çağırıyor. Yarışmayı kazanan 100 taraftarın görseli 17-19 Eylül 2020 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda yerlerini alacak.

Tüm Dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde seyircisiz oynanacak maçlardatakımınıyalnız bırakmak istemeyen Pınar Karşıyaka taraftarı @pinarlayasam instagram hesabında gerçekleştirilecek yarışmaya katılarak Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda yerini alacak. En çok beğeniyi alan fotoğraflar ilk olarak 17-19 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Pınar Cup Turnuvasında ve sezon boyunca seyircisiz oynanacak müsabakalarda Pınar Karşıyaka ile birlikte olacak.

Pınar Karşıyaka taraftarı takımını yalnız bırakmıyor

Pınar Karşıyaka’ya destek olmak için yarışmaya katılmak isteyen taraftarlar ilk olarak @pinarlayasam Instagram hesabını takip edecek ve yarışma postuna “katıldım” yorumunu yazarak 3 arkadaşını etiketleyecek. #pınarcup2020 hashtag’i ile KSK temalı fotoğrafını kendi profilinde paylaşacak taraftarlar arasından fotoğrafı en çok beğenilen 100 taraftarın görseli Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda tribünlerde yerini alacak.

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