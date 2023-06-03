Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Burak Yılmaz’ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz’ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Sezon başında takıma dahil olan Burak Yılmaz, sarı-yeşilli formayla 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Fortuna Sittard, Eredivisie’i bu sezon 36 puanla 13. sırada tamamladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burak’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.