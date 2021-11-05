Formula 1'de sıradaki durak Meksika

ANKARA(AA) - Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek.

Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 8, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 287,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 275,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

4. Sergio Perez (Meksika): 150

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 149

Takımlar

1. Mercedes 460,5

2. Red Bull: 437,5

3. McLaren: 254

4. Ferrari: 250,5

5. Alpine: 104