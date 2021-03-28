Formula 1’de sezonun ilk yarışı Lewis Hamilton’ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sini Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı heyecanı Bahreyn’de yaşandı. 5.4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti’nde 57 tur üzerinden yapılan yarışı 1.32.03.897’lik derecesiyle Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı. Hamilton ayrıca Michael Schumacher’e ait Formula 1’de 5 bin 111 turu lider tamamlama rekorunu da kırdı.

Yarışa ilk sırada başlayan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes’in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri Bottas üçüncü oldu.

Michael Schumacher’in oğlu Mick, Haas takımıyla katıldığı F1 sezonundaki ilk yarışı 16. sırada tamamladı.

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı İtalya’da 18 Nisan’da yapılacak.

Bahreyn Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar klasmanı

1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 18

3 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 16

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 12

5 - Sergio Perez (Meksika): 10

Takımlar klasmanı

1 - Mercedes: 41

2 - Red Bull: 28

3 - McLaren: 18

4 - Ferrari: 12

5 - AlphaTauri: 2