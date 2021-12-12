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Formula 1’de şampiyon Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’sini ilk sırada tamamlayan Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen sezonu şampiyon tamamladı. Verstappen kariyerinde ilk kez şampiyonluğunu kazandı.

Spor 12.12.2021, 18:10
Formula 1’de şampiyon Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’sini ilk sırada tamamlayan Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen sezonu şampiyon tamamladı. Verstappen kariyerinde ilk kez şampiyonluğunu kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’si, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dabi’deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden koşuldu. Yarış öncesinde Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen ile Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton aynı puana sahipti. Müthiş mücadeleye sahne olan ve son turda Hamilton’ı geçen Verstappen 1:30:17.345 derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Verstappen böylece kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. Şampiyonluğu kazanan ilk Hollandalı pilot Max Verstappen, Sebastian Vettel’in ardından bunu başaran ikinci Red Bull sürücüsü oldu.

Yarışı Mercedes’ten Lewis Hamilton ikinci, Ferrari’den Carlos Sainz ise üçüncü sırada tamamladı.

Takımlarda şampiyon Mercedes

Pilotlar genel klasmanında Verstappen’in ardından Hamilton ikinci, Mercedes’ten Valtteri Bottas üçüncü oldu. Takımlar klasmanında ise birinciliği Mercedes aldı. Red Bull Racing ikinci, Ferrari de üçüncü sırada sezonu bitirdi. Bu sonucunda ardından Mercedes, üst üste 8. kez takımlarda şampiyonluğuna ulaştı.

Sezonun son yarışının ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 395,5 puan

2 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387,5 puan

3 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 226 puan

4 - Sergio Perez (Meksika): 190 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 164.5 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 613,5 puan

2 - Red Bull: 585,5 puan

3 - Ferrari: 323,5 puan

4 - McLaren: 275 puan

5 - Alpine: 155 puan

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