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Formula 1'de şampiyon Abu Dabi'de belli oluyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.

Spor 10.12.2021, 09:20
Formula 1'de şampiyon Abu Dabi'de belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışın startı ise 12 Aralık Pazar günü aynı saatte verilecek.

Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak.

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde bulunuyor.

Abu Dabi'de en çok kazanan pilot Hamilton

Bu yıl Formula 1'e 13. kez ev sahipliği yapacak Abu Dabi'de Lewis Hamilton'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

36 yaşındaki Hamilton, Yas Marina Pisti'nde 2011, 2014, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 kez podyumun zirvesine çıktı.

Sebastian Vettel'in 3 kez kazandığı Abu Dabi'de Kimi Raikkonen, Nico Rosberg, Valtteri Bottas ve Max Verstappen birer kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

F1'de 4. kez şampiyon Abu Dabi'de belli olacak

Formula 1 tarihinde 2010, 2014 ve 2016 yıllarının ardından 4. kez şampiyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı yarışta belli olacak.

2010 yılında Sebastian Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso ve Hamilton'ın şampiyonluk iddiasıyla başladığı yarışı kazanan Alman pilot Vettel, kariyerinin ilk F1 şampiyonluğuna ulaştı.

2014 ve 2016'da Mercedes pilotları Hamilton ve Nico Rosberg'in şampiyonluk mücadelesi Abu Dabi'ye taşındı.

Tarihte ilk kez bir yarışta dereceye giren pilotların puanlarının ikiye katlandığı 2014'teki yarış sonrası Hamilton, şampiyon oldu.

2016'daki yarışı da Hamilton kazandı ancak Rosberg 5 puan farkla kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna uzandı.

Puan durumu

Sezonun son yarışı öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

- Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149


#spor
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