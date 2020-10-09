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Formula 1’de 8 yıl sonra yeniden 'Schumacher' ismi!

Formula 1 sahnesi 8 yıl sonra Schumacher ailesinin bir ferdini ağırlayacak. Efsane pilot Michael Schumacher’in oğlu Mick, gelecek hafta Eifel Grand Prix’si öncesinde yarışacak.

Spor 09.10.2020, 17:06 09.10.2020, 17:15
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Formula 1’de 8 yıl sonra yeniden 'Schumacher' ismi!

Efsane pilot Michael Schumacher’in oğlu Mick, gelecek hafta Eifel Grand Prix’si öncesinde yapılacak deneme sürüşü için Ferrari’den davet aldı.

Kırmızıların gelecek vadeden üç pilot arasında gördüğü 21 yaşındaki sürücü, 9 Ekim’de testlere katılacak.

Mick Schumacher, babasının en zorlu rakiplerinden Kimi Raikkonen ile aynı garajı kullanacak.

Ferrari’nin fabrika takımı Alfa Romeo’nun aracını kullanacak Mick Schumacher, Fin pilotla aynı anda pistte olacak.

Kariyerini Formula 2’de sürdüren Mick Schumacher, 191 puanla şampiyona liderliğini elinde bulunduruyor.

(fitnews.com.tr)
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