Formula 1 yeniden Türkiye’ye geliyor

Formula 1’de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, sezonun 16. yarışı olarak 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Singapur Grand Prix’si takvimden çıkarılınca Formula 1 organizasyonu yarışın İstanbul’da yapılmasına karar verdi.

Formula1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, “Türkiye’ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz” dedi.

