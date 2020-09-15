FORMULA 1™ YENİDEN İSTANBUL’DA!

Formula 1™ DHL Turkish Grand Prix 2020 kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle, tüm motor sporları tutkunlarının ve görevlililerin hijyenik bir organizasyon deneyimlemesi için üst düzey “Covid 19” önlemleri alınmaktadır.



Organizasyon takvimi:



13 Kasım 2020:

1.Antrenman 11:00 – 12:30

2.Antrenman 15:00 – 16:30



14 Kasım 2020:

3.Antrenman 12:00 – 13:00

Sıralama Turları 15:00 – 16:00



15 Kasım 2020:

Yarış 13:10 – 15:10

