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FORMULA 1™ YENİDEN İSTANBUL’DA!

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, Formula 1™, sezonun on dördüncü yarışı Formula 1™ DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek organizasyonda 100.000 Formula 1TM tutkunu Intercity İstanbul Park’ta dünyanın en büyük ve en sevilen motor sporları organizasyonu heyecanına ortak olacak.

Spor 15.09.2020, 17:10
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FORMULA 1™ YENİDEN İSTANBUL’DA!

Formula 1™ DHL Turkish Grand Prix 2020 kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle, tüm motor sporları tutkunlarının ve görevlililerin hijyenik bir organizasyon deneyimlemesi için üst düzey “Covid 19” önlemleri alınmaktadır.

Organizasyon takvimi:

13 Kasım 2020:
1.Antrenman 11:00 – 12:30
2.Antrenman 15:00 – 16:30

14 Kasım 2020:
3.Antrenman 12:00 – 13:00
Sıralama Turları 15:00 – 16:00

15 Kasım 2020:
Yarış 13:10 – 15:10
 

#formula #bilet #biletix
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9. Altay 1 1
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12. Man City 0 0
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