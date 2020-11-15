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Formula 1 Türkiye GP'de kazanan Lewis Hamilton şampiyon oldu

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'ini kazanan Lewis Hamilton, kariyerinin 7. şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştı.

Spor 15.11.2020, 19:19 15.11.2020, 19:37
2009
Formula 1 Türkiye GP'de kazanan Lewis Hamilton şampiyon oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! Yarışa 6. sırada başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, müthiş bir yarışla birinci sıraya kadar yükseldi ve yarışı lider tamamladı.

Hamilton, bu sonuçla Formula 1 şampiyonluğunu da resmen garantilemiş oldu. İngiliz pilot, kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı ve Michael Schumacher'i şampiyonluk sayısında yakaladı.

Türkiye GP'de Racing Point'ten Sergio Perez 2, Ferrari'den Sebastian Vettel 3. oldu.

Lewis Hamilton, yarışın ardından gözyaşlarını tutamadı.

SIRALAMA

1- Hamilton

2- Perez

3- Leclerc

4- Vettel

5- Sainz

6- Verstappen

7- Albon

8- Stroll

9- Norris

10- Ricciardio

İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.

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