Formula 1 Meksika GP Tivibu’da yayınlanacak

Tivibu, dünyanın en büyük motor sporlarından Formula 1’in 20. yarışını Meksika’dan ekranlara taşıyor. Amerika’daki galibiyetinin ardından markalar şampiyonu olan Red Bull, Meksikalı pilotu Perez’in evinde galibiyet için piste çıkıyor.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu’da Formula 1 heyecanı devam ediyor. Amerika’daki yarışın ardından Markalar Şampiyonluğu’nu ilan eden Red Bull, hem pilotlar hem de markalar ikinciliği için mücadeleyi sürdüren Ferrari ve Mercedes’le, heyecan kıtanın güneyine iniyor. 4 bin 304 km uzunluğundaki Meksika GP, pazar günü 23.00’da Tivibu’da S Sport ekranlarından izlenebilecek.

Formula 1 2022 sezonu şampiyonluğunu Japonya GP’de ilan eden Red Bull pilotu Max Verstappen için yeni bir rekor denemesi daha geliyor. Michael Schumacher ve Sebastian Vettel’in ardından bir sezonda 13 kez podyumun zirvesini gören Verstappen, Meksika GP ile 14. galibiyeti alarak bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü olma unvanı için mücadele edecek.