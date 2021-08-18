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Formula 1 Japonya Grand Prix’i korona virüsten dolayı iptal edildi

Formula 1, korona virüs vakalarındaki artıştan dolayı Japonya Grand Prix’inin iptal edildiğini açıkladı.

Spor 18.08.2021, 11:51
Formula 1 Japonya Grand Prix’i korona virüsten dolayı iptal edildi

Formula 1, korona virüs vakalarındaki artıştan dolayı Japonya Grand Prix’inin iptal edildiğini açıkladı.

Formula 1’de Japonya Grand Prix’i iptal edildi. Formula 1’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Japonya’daki organizatör ve yetkililerle devam eden görüşmelerden sonra Japon hükümetinin isteği üzerine ülkede devam eden korona virüs pandemisinden dolayı yarışın iptal edilme kararı alındığı ifade edildi.

Yeni takvimin detaylarının yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.

Japonya Grand Prix’inin Türkiye’den sonra 10 Ekim’de yapılması planlanıyordu. Formula 1’de geçtiğimiz sezon da Japonya’da yarış yapılamamıştı.
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