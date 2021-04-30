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Formula 1'de kazadan son anda dönüldü

Ferrari pilotu Sainz'ın aracından düşen bir parça kısa süreli tehlike yarattı. Pit çıkışında gerçekleşen olayda sürücüler asfalt üzerindeki parçayı fark edince büyük bir faciadan dönülmüş oldu.

Spor 30.04.2021, 22:47
Formula 1'de kazadan son anda dönüldü

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Portekiz’de yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek. Sezonun 3. ayağı, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti’nde düzenlenecek.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Bugün gerçekleştirilen antrenman sürüşleri sırasında Ferrari pilotu Sainz'ın aracından düşen bir parça kısa süreli tehlike yarattı. Pit çıkışında gerçekleşen olayda sürücüler erken parçayı fark edince faciadan dönülmüş oldu.

SIRALAMA TURU YARIN

66 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00’de başlayacak. Yarış ise 2 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Portekiz Grand Prix’si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda’dan Max Verstappen’in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

(Ensonhaber)

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