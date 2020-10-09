banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Formula 1’de 8 yıl sonra yeniden 'Schumacher' ismi!
Formula 1’de 8 yıl sonra yeniden 'Schumacher' ismi!
Formula 1'de heyecan Almanya'da
Formula 1'de heyecan Almanya'da
Artık doktorluk yapamayacak!
Artık doktorluk yapamayacak!
Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya destek
Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya destek

Formula 1'de heyecan Almanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla devam edecek.

Spor 09.10.2020, 15:32
2
Formula 1'de heyecan Almanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Almanya'da yaşanacak. Sezonun 11. yarışı 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.10'da başlayacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 205 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 161
3 - Max Verstappen (Hollanda): 128
4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 65
5 - Alexander Albon (Tayland): 64

Takımlar klasmanı

1 - Mercedes: 366
2 - Red Bull Racing: 192
3 - McLaren: 106
4 - Racing Point: 104
5 - Renault F1 Team: 99

Yorumlar (0)
banner388
banner378
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2