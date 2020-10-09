Formula 1'de heyecan Almanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Almanya'da yaşanacak. Sezonun 11. yarışı 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.10'da başlayacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 205 puan

2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

3 - Max Verstappen (Hollanda): 128

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5 - Alexander Albon (Tayland): 64

Takımlar klasmanı

1 - Mercedes: 366

2 - Red Bull Racing: 192

3 - McLaren: 106

4 - Racing Point: 104

5 - Renault F1 Team: 99