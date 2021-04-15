Foden'dan Mbappe'ye: Hazır mısın?

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Dortmund'u elediği maçta takımının 2. golünü atan sezonun yıldızlarında Phil Foden maç sonu paylaşımıyla çok konuşuldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde PSG ile eşleşen Manchester City'de Phil Foden, Fransız kulübünün yıldızı Mbappe'ye twitter üzerinden mesaj gönderdi.

"HAZIR MISIN"

Mesajda Foden Mbappe'ye "Hazır mısın" yazarak bir anlamda meydan okumasını yapmış oldu.

Daha sonra Foden bu paylaşımını kaldırdı.

Bu sezonun flaş isimlerinden 20 yaşındaki Foden, City formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 13 ogl 9 asist yaparak Premier Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist olan takımının baş aktörlerinden oldu.

(Ensonhaber)