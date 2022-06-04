banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti

FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi’nde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan maçta ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

Spor 04.06.2022, 20:44
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi’nde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan maçta ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Elwafi Haifa (Tunus), Khaftab Taghrid (Mısır)

Türkiye: Beyza Arıcı, Simge Aköz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, (Meliha İsmailoğlu, Ayça Aykaç, Eda Dündar, Sıla Çalışkan, Zehra Güneş, Ceren Kapucu, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt)

Bulgaristan: Gergana, Nasya, Miroslava, Lora, Petya, Borislava, (Mira, Hrist, Zhana, Radostina, Silvana, Aleksandra, Shahpazova, Ralista)

Setler:19-25, 21-25, 16-25

Süre: 77 dakika (27’ , 26’ , 24’)

Yorumlar (0)
21°
açık