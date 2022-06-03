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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 - Çin: 3

FIVB Milletler Ligi’nin 9. maçında Türkiye, Çin’e 3-1 mağlup oldu.

Spor 03.06.2022, 20:58
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 - Çin: 3

FIVB Milletler Ligi’nin 9. maçında Türkiye, Çin’e 3-1 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti), Simonovska Sonja (Karadağ)

Türkiye: Beyza Arıcı, Şebnem Simge Akoz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladin (Meliha, Ayça, Eda, Sıla, Zehra, Ceren, İlkin, Ebrar)

Çin: Yuan Xinyue, Diao Linyu, Yang Hanyu, Gong Xiangyu, Wang Yuanyuan, Jin Ye (Wang Yunlu, Wang Yizhu, Li, Zheng, Wang Weiyi, Ding, Ni, Miao)

Setler: (16-25), (25-20), (16-25), (22-25)

Süre: 99 dakika (25, 24, 23, 27)

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