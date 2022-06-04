banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 - Belçika: 3

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Milletler Ligi maçında Tayland, Belçika’ya 3-2 mağlup oldu.

Spor 04.06.2022, 15:33
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 - Belçika: 3

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Milletler Ligi maçında Tayland, Belçika’ya 3-2 mağlup oldu.

FIVB 2022 Milletler Ligi maçında Tayland, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan maçta Tayland, Belçika’ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Collados Fabrice (Fransa), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti)

Tayland: Piyanut, Thadao, Hattaya, Sutadta, Kaewkalaya, Pimpichaya (Tichaya, Ajharaporn, Moksri, Supattra, Thanacha, Tichakorn, Sasipapro)

Belçika: Elise, Britt, Nathalie, Celine, Nel, Jutta (Stien, Charlotte,Pauline, Marlies, Rampelberg, Silke, Manon, Anna)

Setler: 22-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15

Süre: 127 dakika (26’, 29’, 28’, 28’, 16’)

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu