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FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 - Bulgaristan: 0
FIVB Milletler Ligi yedinci maçında Sırbistan, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.
Spor 03.06.2022, 15:09
FIVB Milletler Ligi yedinci maçında Sırbistan, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Parvaznik Igor (Slovakya), Sokol Katarzyna (Polonya)
Sırbistan: Lazoviç Katarina, Drca Bojana, Mirkonic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora, Bjelica Anan (Aleksic, Stevonavic, Zelenovic, Kocic,
Lozo, Delic, Djurdjevic, Mirosavjevic)
Bulgaristan: Dimitrova Gergana, Dimitrova Nasya, Paskova Miroslava, Kitipova Lora, Barakova Petya, Saykova Borislava (Todorova Mira, Vuchkova, Todorova Zhana, Marinova, Chausheva, Milanova, Shahpazova, Vasileva)
Setler: (26-24), (25-15), (26-24)
Süre: 85 dakika (31, 25, 29)