banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti

FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 - İtalya: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan maçta Çin, İtalya’yı 3-1 mağlup etti.

Spor 04.06.2022, 18:30
FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 - İtalya: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan maçta Çin, İtalya’yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Porvaznik Igor (Slovakya), Heckford Nicholas (İngiltere)

Çin: Xinyue, Linyu, Xiangyu, Yuanyuan, Yingying, Ye (Xia, Yunlu, Hanyu , Yizhu, Yixin, Weiyi, Feifan, Yiwen)

İtalya: Marina, Allesia, Elena, Sara, Ofelia, Chinel, (Eleonora, Monica, Francesca, Cristina, Sofia, Carlotta, Nkemdilim, Mazzaro)

Setler: 25-13, 20-25, 25-22, 25-18

Süre: 97 dakika (21’ , 23’ , 27’ , 26’)

Yorumlar (0)
23°
açık