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FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 - Hollanda: 2

FIVM Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.

Spor 02.06.2022, 18:49
FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 - Hollanda: 2

FIVM Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti)

Bulgaristan: Dimitrova Gergana, Dimitrova Nasya, Paskova Miroslava, Kitipova Lora, Barakova Petya, Saykova Borislava (Todorova mira, Vuchkova, Todorova Zhana, Marinova, Chausheva, Milanova, Shahpazova, Vasileva)

Hollanda: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuis Juliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Baijens, Vos, Jasper, Timmerman, De Zwart, Reesing Dambring

Setler: 25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7

Süre: 130 dakika (25, 24, 26, 25, 15)

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