FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın biletleri Biletinial’da

Antalya’da 14-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’na katılmak isteyen sporseverler, Biletinial üzerinden bilet satın alınabilecek.

Son yıllarda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyonu başarıyla düzenleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek şampiyonada Türkiye’yi; Eczacıbaşı Dynavit ve V.Bank temsil edecek. Organizasyonun biletleri ise Biletinial üzerinden satın alınabilecek. Şampiyonaya; CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Güney Amerika Kulüpler şampiyonu Gerdau Minas (Brezilya), Güney Amerika kulüpler ikincisi Praia Clube (Brezilya) ve Asya kulüpler şampiyonu Kuanysh Club (Kazakistan) takımları katılacak. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen şampiyonaya üst üste 2. kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.