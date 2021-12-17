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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 - Dentil Praia Clube: 0
Türkiye’nin ev sahipliğinde dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alan İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco, ikinci maçında Brezilya ekibi Dentil Praia Clube’yi 3-0 mağlup etti.
Spor 17.12.2021, 16:30
Türkiye’nin ev sahipliğinde dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alan İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco, ikinci maçında Brezilya ekibi Dentil Praia Clube’yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Khattab Taghrid (Mısır)
Prosecco Doc Imoco: Megan, Robin, Joanna, Kathryn, Hrist, Ogechi (Gennaro, Gennari, Sylla)
Dentil Praia: Claudia, Buijs, Carolina, Brayelin Martinez, Clemente, Jineiry Mertinez (Perdiago, Suelen Pinto, Tainara, Ariane Pinto, Batista, Walewska, Angelica, Vanessa)
Setler: 25-17, 25-16, 25-18
Süre: 68 dakika (20, 24, 22)