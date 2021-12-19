FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası 3’üncülük maçında Fenerbahçe Opet, Minas Tenis Clube’ü 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası 3’üncülük maçında Fenerbahçe Opet, Minas Tenis Clube’ü 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Opet, ilk setteki üstünlüğünü korurken, ikinci sette 25-7’lik skorla Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı set skoruna imza attılar.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Puecher Andrea (İtalya)
Minas Tenis Clube: Silva, Zalewski, Daher, Cuttino, Neriman Özsoy, Olivera Saad Gattaz (Nascimento, Oliveira Heldes, Souza, Henrique, Vicente, Gambatto)
Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 18-25, 7-25, 26-28
Süre: 66 dakika (23, 16, 27)