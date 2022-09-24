FISU Üniversiteler Dünya Kupası Dövüş Sporları Seremonisi

“FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Açılış Seremonisi” görkemli bir şekilde yapıldı.

İlk defa Türkiye’de ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yapılan FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’nın seremonisi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 50 ülke 430 üniversite ve 769 sporcunun katıldığı seremoni yoğun ilgi gördü.

Program katılımcı üniversitelerin temsilci sporcularının geçiş töreniyle başladı. Dünya kupasına katılan ülke ve üniversite temsilcilerinin geçiş töreni gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı geçiş töreninin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

“Organizasyonun Samsun’da olmasından mutluyuz”

Açılış seremonisine rektörlerin katılmasından memnuniyet duyduğunu belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Öğrencisinin yanında rektörünün görüldüğü bu resim bütün branşlarıyla sporun, birimlerin ya da öğrencilerin kişisel çaba ve hobisi olma dışında bir mecraya taşındığını göstermekte, böylece sporun daha sağlıklı ve güçlü, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinlikleriyle toplumuna katkı sunan bir nesil yetiştirmede güçlü bir araç olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu farkındalık ülkemizin uluslararası arenada daha görünür olmasına vesile olacak bireylerinin aidiyet bilincinin güçlenmesine ve müsabakalarda ülkemizin daha güçlü temsiline imkân sağlayacaktır. ‘Kişilik gelişiminden uluslararası iletişime, küskünlüklerden, kavgadan ve daha da önemlisi savaştan, küresel barışa ve dayanışmaya sevk edilebilecek on günlük bir argüman olan bu etkinliğin Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yapılmasından son derece mutluyuz. Ev sahibi olarak hepinizi saygıyla tekrar tekrar selamlıyorum.” dedi.

“OMÜ Samsun’un ürettiği bir değerdir”

OMÜ’nün Samsun’un ürettiği bir değer olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi yaklaşık yarım asırlık bilgi birikimiyle bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan ve girişimci unvanlarına sahip olan araştırma üniversitesi olmayı hedef olarak belirlemiş bir üniversitedir. 120 farklı ülkeden 5 bin 500 uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 52 bin öğrencisiyle kampüsünde 9 farklı dilin konuşulduğu Türkiye’deki nadir kampüslerden biridir. Bu başarının arkasında kuruluşundan bugüne takım olarak OMÜ, coğrafi lokasyonu, Samsun halkı, yöneticileri, kurum ve kuruluşları yani Samsun yer almaktadır” diye konuştu.

“Samsun vizyon bir şehirdir ve organizasyon becerisine sahiptir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir konuşmasında, “Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi Samsun, bölgenin merkezi. Karadeniz; iklimi itibariyle ve insan yapısı itibarıyla ülkenin geleceğinde çok önemli rol oynayan bir bölgenin merkezinde yer alan şehirdeyiz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biridir. Şu anda da yeni gelişen Samsun Üniversitesi’yle birlikte Samsun bir üniversite şehri. Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’nın burada yapılıyor olmasından çok büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

“Olimpiyat Şehri Samsun”

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise “Bu organizasyon inşallah Avrupa’da almış olduğumuz başarıların dünya platformuna taşınmış hali olur. Ayrı bir parantez açmak lazım Samsun’a. Samsun’a biz ‘Olimpic City of Samsun’ yani ‘Olimpiyat Şehri Samsun’ diyoruz. Samsun bizi bağrına bastı biz buna 6 aydır hazırlanıyoruz. Tabii ki Samsun olarak bu organizasyonun üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yoktur. Daha nicelerini başardık daha nicelerini başarırız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular adına Muzaffer Tarık Afacan, teknik sorumlular ve hakemler adına Zehra Yardımcıoğlu, yemin etmeleri için sahneye davet edildi. Yemin töreninden sonra seremoni, “Kardeşlik Destanı" isimli gösteri ile sona erdi.

Seremoniye ayrıca; Dünya Üniversite Sporları (FISU) Başkan Vekili Leonz Eder, Burdur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporcular, antrenörler ve öğrenciler katıldı.