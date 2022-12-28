Fırtına Karagümrük'te dindi! Trabzon'a şok

KARAGÜMRÜK 4 - 1 TRABZONSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Magomed Ozdoev'in ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

20. dakikada Anastasios Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak ters kanada açıldı. Burada topu alan Edin Visca'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Maxi Gomez meşin yuvarlağı indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde topla buluşan Marc Bartra'nın omzu ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

34. dakikada Ebrima Colley'in sağ kanattan ortasında arka direkte Fabio Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

45+3. dakikada Marc Bartra'nın ayağının kaymasıyla ardından Fabio Borini topu kaptı. Daha sonra Borini ceza sahası içine girmeye çalışırken Bartra'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk de Bartra'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

55. dakikada Ebrima Colley'in ceza yayında Maxi Gomez'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk sarı kart verdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Colley kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

58. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'den döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda dönen topu alan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Trezeguet'in tamamlamaya çalıştığı topu Batuhan bu sefer kornere çeldi.

66. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağını çeldi.

67. dakikada Fabio Borini'nin ceza sahası içine soldan girip açtığı ortada arka direkte bulunan Matteo Ricci'nin gelişine uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

73. dakikada sol kanatta topu alan Fabio Borini'nin, Larsen'in çalımlayarak ceza sahası içine girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp, dışarı gitti.

87. dakikada Matteo Ricci'nin ceza yayının sağından ara pasında defansın arkasına sarkan Kouassi'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Samet Çiçek

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan (Samed Onur dk. 89 ?), Matteo Ricci (Adnan Uğur dk. 88 ?), Otabek Shukurov (Kouassi dk. 70), Magomed Ozdoev, Ebrima Colley, Fabio Borini (Salih Dursun dk. 77), Mbaye Diagne (Kazım Kazım dk. 78)

Yedekler: Emiliano Viviano, Muzaffer Cem Kablan, Kerim Frei, Burak Kapacak, Efecan Mızrakcı

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Jens Larsen dk. 46), Marc Bartra, Vitor Hugo (Yusuf Yazıcı dk. 81 ?), Eren Elmalı, Manolis Siopis (Gbamin dk. 46), Edin Visca (Djaniny dk. 50), Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas (Marek Hamsik dk. 61), Trezeguet, Maxi Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat

Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Magomed Ozdoev (dk. 6), Fabio Borini (dk. 34), Matteo Ricci (dk. 67), Kouassi (dk. 87) (Fatih Karagümrük), Marc Bartra (dk. 20) (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Marc Bartra (dk. 45+3) (Trabzonspor), Ebrima Colley (dk. 56) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)