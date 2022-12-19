Fırat Arslan, Jackson Dos Santos’u nakavt etti

Almanya’nın Göppingen kentinde kendisine ait Fırat Arslan Boks Okulu’nda Güney Amerika ve Brezilya şampiyonlukları bulunan güçlü rakibi Jackson Dos Santos’a karşı ringe çıkan Fırat Arslan, nakavtla kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, kendisine ait boks okulunda Jackson Dos Santos ile karşılaştı. Maçın başında rakibini tartmak için hamleler yapan Arslan, daha sonra bir aparkat ile Santos’u yere düşürdü, bu sırada da hakem rakibe saymaya başladı. Ardından ayağa kalkan Santos, Fırat Arslan’ın güçlü darbeleri sonucu nakavt olmaktan kurtulamadı.

Arslan, bu sonuçla mayıs ayında planladığı dünya şampiyonluk maçına çıkmak için büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Ekibiyle birlikte maçtan önce rakibini iyi analiz ettiklerini vurgulayan Fırat Arslan, "Kendimi daha büyük maçlara hazır hissediyorum" dedi.

Fırat Arslan’ın antrenörü Ted Lackner, rakibin güçlü yumruklara sahip olduğunu vurgulayarak, "Daha önce kazandığı 24 zaferin 22’sini nakavtla sonlandırmış olan tehlikeli bir boksör olduğunu biliyorduk. Bu yüzden ona fazla açık vermeden, iyi savunma yaparak, aralardan yumruklar çıkarmamız gerekiyordu, bunu da boksörümüz çok iyi başardı. Fırat’ın özellikle ilk rauntta vurduğu sol kroşe ile rakibi öyle bir sarsıldı ki tüm oyun planı bozuldu" ifadelerini kullandı.

Sporcunun menajeri Denis Gemici Serrano da, "Bu sonuçla 20 Mayıs tarihinde yapmayı düşündüğümüz jübile maçımızda dünya şampiyonluğu için gönül rahatlığıyla ringe çıkabileceğiz. Bu yolda bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz, özellikle sponsorlarımız büyük bir teşekkürü hak ediyor" şeklinde konuştu.

Fırat Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz, sonuçlardan memnun olduklarını belirterek, "Böylesine güçlü bir rakip bizim için, iyi bir imtihan odu. Fırat Arslan’ın potansiyelini de analiz etme imkanı bulduk. Bu sonuç ile dünyanın zirvesindeki bir isimle gönül rahatlığıyla ringe çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Fırat, muhteşem bir güç ve tecrübeye sahip olan bir sporcu, bunu da ringlere en iyi şekilde yansıtıyor" cümlelerine yer verdi.