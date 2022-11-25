Filibe ve Edirne’nin kadın futbolcuları kıyasıya mücadele etti

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlenen Karaağaç Arda Spor Kadın Futbol Takımı ile Bulgaristan Plovdiv FK Enko Kadın Futbol Takımı dostluk maçın karşı karşıya geldi.

Edirne 25 Kasım Stadyumu’nda oynanan maçta kadın futbolcular, "Kadına şiddete hayır" temasıyla dostluk maçında karşılaştı. Kadın futbolcuların kıyasıya oynadığı maçta heyecan dolu anlar yaşandı. Karşılaşmayı konuk takım 4-2 kazandı.

Karaağaç Ardaspor antrenörü Ümit Aydın, güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Kadınlara pozitif ayrımcılık konusunda önemli bir adım atıldığını söyleyen Aydın, hedeflerinin liglere katılmak olduğunu belirtti.