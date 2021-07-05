Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu. Millilerin olimpiyat kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç."