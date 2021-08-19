Filenin Sultanları’nın rakibi Ukrayna

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’na 3-1’lik Romanya galibiyeti ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu iki karşılaşmasında Ukrayna ile mücadele edecek. Filenin Sultanları’nın Ukrayna ile oynayacağı mücadele yarın TSİ 20.30’da başlayacak.