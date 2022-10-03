Filenin Sultanları’nın rakibi Almanya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda yarın Almanya ile mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu’nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı karşılaşmaların 4’ünden galip ayrılan milliler, ikinci turda F Grubu’nda yer aldı. Bu grupta ay-yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci turda grupta ilk 4’te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.
Milli takımın Almanya ile Polonya’nın Lodz şehrindeki Sport Arena’da oynayacağı müsabaka yarın 20.00’da başlayacak.
F Grubu’nun maç programı ve puan durumu şu şekilde:
4 Ekim Salı
16.00 Tayland - Kanada
18.30 ABD - Dominik Cum.
20.00 Türkiye - Almanya
21.30 Sırbistan - Polonya
5 Ekim Çarşamba
16.00 Tayland - Almanya
18.30 Türkiye - Kanada
20.00 Sırbistan - Dominik Cum.
21.30 ABD - Polonya
7 Ekim Cuma
16.00 Sırbistan - Tayland
18.30 ABD - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Almanya
21.30 Polonya - Kanada
8 Ekim Cumartesi
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya