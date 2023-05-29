Filenin Sultanlarının maçları TRT’de

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 31 Mayıs-2 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek. Yılın ilk büyük organizasyonu olan turnuva TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 31 Mayıs - 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIVB tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde 3 aşamalı eleme turlarının her birinde 4 farklı rakiple karşılaşacak. Eleme turlarının ardından en iyi 8 takımın katılacağı final etabı ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde gerçekleştirilecek.

Milletler Ligi’nin ilk haftası 31 Mayıs - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftası 14 - 18 Haziran 2023 tarihleri arasında Hong Kong’ta, üçüncü haftası ise 28 Haziran - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bangkok’ta oynanacak. 16 takımın yer alacağı organizasyonun eleme aşamalarında 8 takım Milletler Ligi’ne veda edecek. Oluşan puan durumu sonucunda ilk 8 ise finallere katılmaya hak kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD’nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek. 2018 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018’de ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

Filenin Sultanlarının Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç takvimi şu şekilde:

1. hafta (31 Mayıs - 4 Haziran / Antalya)

31 Mayıs 2023 20.00 Güney Kore - Türkiye

1 Haziran 2023 20.00 Türkiye - Sırbistan

3 Haziran 2023 20.00 Türkiye - İtalya

4 Haziran 2023 20.00 ABD - Türkiye

2. hafta (14 - 18 Haziran / Hong Kong - Çin)

14 Haziran 2023 15.30 Hollanda - Türkiye

15 Haziran 2023 12.00 Polonya - Türkiye

16 Haziran 2023 08.30 Türkiye - Kanada

18 Haziran 2023 12.00 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

3. hafta (28 Haziran - 2 Temmuz / Bangkok - Tayland)

28 Haziran 2023 13.00 Japonya - Türkiye

29 Haziran 2023 16.30 Tayland - Türkiye

30 Haziran 2023 16.30 Brezilya - Türkiye

2 Temmuz 2023 09.00 Hırvatistan - Türkiye