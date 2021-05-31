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Filenin Sultanları’ndan Voleybol Milletler Ligi’nde 4’te 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’ndeki dördüncü maçında Kanada karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve 4’te 4 yaptı.

Spor 31.05.2021, 20:15
Filenin Sultanları’ndan Voleybol Milletler Ligi’nde 4’te 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’ndeki dördüncü maçında Kanada karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve 4’te 4 yaptı.

Milletler Ligi’nin ikinci haftasına da galibiyetle başlayan millilerde Ebrar 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 16, Tuğba 12, Meryem 11, Kübra 8, Eda 4, Cansu, Aslı, Naz ile Meliha 3’er ve Yasemin 1 sayıyla katkı sağladı. A-yıldızlılar, Milletler Ligi’ndeki beşinci maçında yarın TSİ 11.00’de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Nasr Shaaban (Mısır), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Kanada: Van Ryk, Cross, Joseph, Howe, Maglio, King, Bujan (L), (Mitrovic, Gray)

Türkiye: Cansu, Meliha, Kübra, Meryem, Tuğba, Eda, Simge (L) (Hande, Naz, Şeyma, Ebrar, Yasemin, Aslı)

Setler: 23-25, 25-19, 25-22, 23-25, 12-15

Süre: 2 saat 30 dakika
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