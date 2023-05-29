banner609

Son Dakika

Filenin Sultanları’nda 1. hafta kadrosu açıklandı

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN, VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ 1. HAFTA KADROSU AÇIKLANDI.

Spor 29.05.2023, 11:45 29.05.2023, 12:18
Filenin Sultanları’nda 1. hafta kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, Voleybol Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi 1. haftasında 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek ilk etapta Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde çalışmalarını sürdüren Filenin Sultanları’nın ilk hafta kadrosu da açıklandı.

Ay-yıldızlılarda kadroda şu oyuncular bulunuyor:

"Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."

Yorumlar (0)
banner612
banner617