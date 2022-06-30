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Filenin Sultanları yarı finalde

Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, çeyrek final maçında Tunus’u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Spor 30.06.2022, 22:41 30.06.2022, 23:06
Filenin Sultanları yarı finalde

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda, Filenin Sultanları, Salle Bir El Dijr Salonu’ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17’lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Akdeniz Oyunları’nda üst üste 10. kez adını son 4’e yazdıran millilerin, yarı finaldeki rakibi Sırbistan olacak. Türkiye-Sırbistan yarı final mücadelesi 2 Temmuz cumartesi günü TSİ 12.00’de oynanacak.

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