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Filenin Sultanları, üst üste 3. kez dörtlü finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Asya temsilcisi Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti. Turnuvadaki 14’üncü maçında 11. galibiyetine imza atan milliler, 2018 ve 2019’un ardından üst üste 3. kez dörtlü finale yükseldi.

Spor 20.06.2021, 00:21
Filenin Sultanları, üst üste 3. kez dörtlü finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Asya temsilcisi Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti. Turnuvadaki 14’üncü maçında 11. galibiyetine imza atan milliler, 2018 ve 2019’un ardından üst üste 3. kez dörtlü finale yükseldi.

Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’da Brezilya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini Fuar Merkezi

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Luis Gerardo Macias (Meksika)

Güney Kore: Yeum Hye Seon, Kim Yeon Koung, Yang Hyo Jin, Jeong Jiyun, Park Jeongah, Park Eunjin, Oh Jiyoung (L) (Lee Soyoung, Lee Dahyeon, Han Dahye (L), Kim Dain, Han Songyi, Pyo Seungju)

Türkiye: Meliha, Eda, Cansu, Hande, Kübra, Ebrar, Simge (L) (Şeyma, Meryem, Buse)

Setler: 23-25, 25-20, 17-25, 18-25

Süre: 124 dakika (33, 31, 31, 29)
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