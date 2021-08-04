Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşı karşıya geldi.



Ariake Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Milliler, 6 blok sayısı yaptığı ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Filenin Sultanları'nın hatalarını iyi değerlendiren Güney Kore, baştan sona öne götürdüğü seti 25-17 kazandı: 1-1.

Karşılaşmanın üçüncü seti büyük heyecana sahne oldu. Milli Takım 3 kez set sayısını çevirse de pes etmeyen Güney Kore seti 28-26 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Filenin Sultanları, mücadelenin dördüncü setinde rakibine büyük üstünlük kurdu. Kaptan Eda Erdem Dündar ve Tuğba Şenoğlu ile sayılar bulan ay-yıldızlılar seti 25-18 üstünlükle tamamlayarak maçı final setine taşıdı.

Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek beşinci ve son sette Tuğba Şenoğlu'nun üst üste sayılarıyla Türkiye, skorda 6-3'lük avantaj yakaladı. Hücumda topları öldürmekte zorlanan milli takım, saha değişimine 8-7 geride gitti. Büyük heyecana sahne olan son bölümde kötü manşet alan milliler, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek elendi. Bu sonuçla Güney Kore yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Maç sonu milli sporcular büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasında yer aldı.

Güney Kore, yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ariake

Hakemler: Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri), Pati Rolf (ABD)

Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13

Süre: 2 saat 17 dakika (24, 27, 38, 28, 20)