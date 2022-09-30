Filenin Sultanları, Polonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda B Grubu 5. ve son maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda B Grubu 5. ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 21.30’da ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, son olarak Hırvatistan ile mücadele etti ve rakibini 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet aldı ve 9 puanla 3. sırada bulunuyor.