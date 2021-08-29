banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Maaşa göre kredi dönemi
Maaşa göre kredi dönemi
Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi
Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi
''Aşı haram'' diyen imam açığa alındı
''Aşı haram'' diyen imam açığa alındı
E-scooter’da yeni dönem!
E-scooter’da yeni dönem!

Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında; rakibi Çekya’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 6’ta 6 yaparak namağlup yoluna devam eden milliler, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 7. kez adını son 8’e yazdırmış oldu.

Spor 29.08.2021, 19:58
Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında; rakibi Çekya’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 6’ta 6 yaparak namağlup yoluna devam eden milliler, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 7. kez adını son 8’e yazdırmış oldu.

Kolodruma Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Bulgaristan’ın yanı sıra çevre ülkelerden gelen vatandaşlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmazken, Filenin Sultanları 25-13, 22-25, 25-14, 25-13 setlerle Çekya’yı 3-1 geçti ve çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam oynanacak Polonya - Ukrayna maçının ardından belli olacak.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Simge (L) (Yasemin, İlkin, Beliz, Buse)

Çekya: Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova, Dostalova (L) (Hodanova, Svobodova, Purchartova, Kojdova, Bajusz)

Setler: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13

Süre: 1 saat 36 dakika (24 28 21 23)

Yorumlar (0)
31°
açık