A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında Polonya’yı 3-1 yendi ve 3’te 3 yaptı.

İtalya’nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20‘lik setlerle 3-1 kazanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde ilk haftayı namağlup tamamladı. Millilerde Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim olurken; ona kaptan Eda Erdem Dündar 20, Kübra Akman 10, Meliha İsmailoğlu ve Hande Baladın 6’şar, Naz 4, Meryem Boz ve Tuğba Şenoğlu 2’şer ve Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı. Karşılaşmanın istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki dördüncü maçında 31 Mayıs Pazartesi günü TSİ 17.00’de Kanada ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Walter Hugo Vera Mechan (Peru), Fabrice Collados (Fransa)

Polonya: Alagierska, Smarzek, Lukasik, Efimienko, Nowicka, Stysiak, Stenzel (L) (Fedusio, Jagla (L), Martyna Czyrniaska, Raski, Azowska)

Türkiye: Naz, Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Ayça (L) (Meryem, Simge (L), Cansu, Şeyma, Tuğba)

Setler: 23-25, 27-25, 23-25, 25-20

Süre: 2 saat 24 dakika