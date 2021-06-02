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Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde 6’da 6 yaptı

İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, altıncı maçında Çin’i 25-15, 25-13 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 6’da 6 yaptı. Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3 ve Tuğba 1 sayıyla oynadı.

Spor 02.06.2021, 22:08
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde 6’da 6 yaptı

İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, altıncı maçında Çin’i 25-15, 25-13 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 6’da 6 yaptı. Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3 ve Tuğba 1 sayıyla oynadı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3. haftasına; 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak. Müsabaka TSİ 14.00’te başlayacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Anderson Caçador (Brazilya), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.)

Çin: Duan Fang, Wang Yuanyuan, Yao Di, Liu Yanhan, Gao Yi, Li Yao, Li Lin (L), (Mengjie Wang (L), Liu Xiaotong)

Türkiye: Naz, Meliha, Kübra, Ebrar, Hande, Eda, Ayça (L), (Tuğba, Cansu, Meryem)

Setler: 15-25, 23-25, 21-25

Süre: 1 saat 36 dk
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