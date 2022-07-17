Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde dördüncü oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan’a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi’ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi’ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Kang Joo-Hee (Kore), Myoi Su mie (Japonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Dündar (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayça Aykaç, Meryem Boz)

Sırbistan: Bojana, Sara, Maja, Ana, Bianka, Jovana (Katarina, Brankica, Teodora, Milenkovic Bojana, Mina, Sladjana, Jovana, Sanja)

Setler: 25-27, 17-25, 24-26

Süre: 81 dakika (28, 23, 30)