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Filenin Sultanları çeyrek finalde!

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndan 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Spor 29.08.2021, 19:52 29.08.2021, 19:52
Filenin Sultanları çeyrek finalde!

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaştı.

Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Kolodruma salonunda oynanan ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan maçı Filenin Sultanları 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

Millilerimiz, grup aşamasında sadece Romanya'ya set verdi. Ay-yıldızlılarımız, Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollada'yı ise 3-0 mağlup etti.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, İlkin Aydın, Ayça Aykaç, Beliz Başkır)

Çekya: Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova (Dostalova, Hodanova, Svobodova, Kojdova, Bajusz, Purchartova, Chevalierova)

Setler: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13

Süre: 96 dakika (24, 28, 21, 23)

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