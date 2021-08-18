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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ilk maçında organizasyonun ev sahibi ülkelerinden Romanya’yı 3-1 mağlup etti.

Spor 18.08.2021, 22:40
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ilk maçında organizasyonun ev sahibi ülkelerinden Romanya’yı 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30’da Ukrayna ile karşılaşacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: BT Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Romanya: Ungureanu, Ionescu, Carutasu, Buterez, Orlandea, Balintoni, Ciucu (L) (Ariton, Miclaus, A.Cojocaru (L), Matei, M.Cojocaru)

Türkiye: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Simge (L) (Meryem, Meliha, Hande, Buse)

Setler: 25-23, 10-25, 20-25, 17-25

Süre: 103 dakika (31,20,25,27)

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