Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 ile yoluna devam ediyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu 5'inci karşılaşmasında Hollanda ile mücadele etti. Filenin Sultanları, Hollanda'yı set vermeden mağlup ederek grubunu lider tamamladı.
Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun son maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup etti.
TÜRKİYE - HOLLANDA: 3-0
1'İNCİ SET: 25-21
2'NCİ SET: 25-21
3'ÜNCÜ SET: 25-20
GRUBA GALİBİYETLE BAŞLANGIÇ
2021 Avrupa Şampiyonası grup aşamasının ilk maçında Filenin Sultanları; ev sahibi Romanya ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı geriye düştüğü mücadelede; rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
UKRANYA MÜCADELESİNDE 3-0'LIK GALİBİYET
A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu 2'nci mücadelesinde Ukrayna'yı 3-0'lık skorla yendi. Filenin Sultanları; 25-14, 25-19 ve 26-24'lük set sonuçlarıyla rakibini 3-0'la geçti. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un performansları mücadelede ön plana çıktı.
İSVEÇ MAÇINDA NET SKOR
2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun 3'üncü karşılaşmasında Filenin Sultanları; İsveç'i 3-0 mağlup etti. Çekişmeli geçen ilk seti 31-29 kazanan Filenin Sultanları; 2'nci seti 25-21 ve 3'üncü seti 25-11'lik skorlarla üstün bitirdi.
FİNLANDİYA'YA KARŞI EZİCİ ÜSTÜNLÜK
Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun 4'üncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı; Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarının öne çıktığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.