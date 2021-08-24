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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 ile yoluna devam ediyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu 5'inci karşılaşmasında Hollanda ile mücadele etti. Filenin Sultanları, Hollanda'yı set vermeden mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Spor 24.08.2021, 19:13
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 ile yoluna devam ediyor

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun son maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup etti.

TÜRKİYE - HOLLANDA: 3-0

1'İNCİ SET: 25-21

2'NCİ SET: 25-21

3'ÜNCÜ SET: 25-20

GRUBA GALİBİYETLE BAŞLANGIÇ

2021 Avrupa Şampiyonası grup aşamasının ilk maçında Filenin Sultanları; ev sahibi Romanya ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı geriye düştüğü mücadelede; rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

UKRANYA MÜCADELESİNDE 3-0'LIK GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu 2'nci mücadelesinde Ukrayna'yı 3-0'lık skorla yendi. Filenin Sultanları; 25-14, 25-19 ve 26-24'lük set sonuçlarıyla rakibini 3-0'la geçti. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un performansları mücadelede ön plana çıktı.

İSVEÇ MAÇINDA NET SKOR

2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun 3'üncü karşılaşmasında Filenin Sultanları; İsveç'i 3-0 mağlup etti. Çekişmeli geçen ilk seti 31-29 kazanan Filenin Sultanları; 2'nci seti 25-21 ve 3'üncü seti 25-11'lik skorlarla üstün bitirdi.

FİNLANDİYA'YA KARŞI EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun 4'üncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı; Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarının öne çıktığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

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